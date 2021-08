Pokémon Go : appel au boycott suite à l'arrêt des "règles COVID " et réponse de Niantic

Pokémon GO est l'un des gros succès sur mobile de ces dernières années. A la base, le jeu demande de déambuler dans les rues de sa ville afin d'y dénicher des Pokémon et de rencontrer d'autres joueurs. Suite à la crise liée au coronavirus et aux restrictions de déplacements mises en place par les gouvernements du monde entier, Niantic a cependant du bouleverser les règles du jeu en permettant aux joueurs de continuer à s'amuser tout en restant chez eux. Des changements qui ont été très appréciés par la communauté, permettant même à des personnes très isolées de découvrir le jeu. Cependant, depuis peu, Niantic a estimé qu'il était temps de déconfiner les joueurs en commençant par les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande de façon à les inciter à retourner jouer dans la rue, notamment en ce qui concerne certains bonus ou pour interagir avec les PokéStops, A partir de ce moment, de nombreux appels au boycott du jeu ont été lancés par les joueurs entre ceux estimant que les nouvelles règles avaient amélioré le jeu et ceux arguant que la crise liée au coronavirus n'était pas terminée. Le débat s'est d'ailleurs enflammé et a dérivé, comme souvent en ce moment, entre les "pro" et les "anti", ceux mettant en avant les risques liés au variant Delta et les autres estimant que ce variant n'était pas plus dangereux que les autres, etc.

L'affaire a pris une telle ampleur, dépassant largement les frontières des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande avec l'implication de grands noms de la communauté et de nombreuses pétitions, notamment une sur Change.org ayant déjà récolté plus de 160 000 signatures que Niantic a été contraint de répondre officiellement sur son blog. La société y remercie ses fans d'être aussi passionnés et explique faire très attention à la santé de tous. d'ailleurs, justement la marche et les sorties en plein air sont recommandés pour la santé ! Cependant Niantic assure avoir entendu les plaintes et les "inquiétudes" de la communauté (ou tout du moins d'une partie) et a donc mis en place un groupe de travail qui va se pencher sur le problème et devrait rendre ses conclusions prochainement. En attendant la polémique continue mais espérons que les débats s'apaiseront. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Réponse de Niantic à la polémique et aux appels au boycott À notre communauté Pokémon GO : Nous apprécions votre lettre et tous vos commentaires. Nous vous entendons. Nous sommes touchés par votre réponse. Tous les jeux n'ont pas une base de joueurs mondiale aussi passionnée que nous avons la chance d'avoir. Comme tout le monde dans le monde, notre équipe a travaillé très dur pour s'adapter à l'environnement sanitaire mondial. Les récents changements de bonus d'exploration que nous avons apportés aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande sont conçus pour restaurer certains des éléments fondamentaux dont les joueurs jouissaient avant 2020, et récompenser à nouveau les joueurs pour leurs déplacements et leurs explorations. Encourager les gens à explorer, faire de l'exercice et jouer ensemble en toute sécurité reste la mission de Niantic. La santé et le bien-être des joueurs sont notre priorité absolue, c'est pourquoi nous avons mis en place les nouveaux bonus d'exploration dans certaines zones géographiques où il est jugé sûr d'être à l'extérieur. Des recherches ont montré que les promenades à l'extérieur sont sûres et présentent plusieurs avantages pour la santé. De plus, encourager l'exploration en plein air est conforme à la mission de Niantic. Cela dit, nous continuerons de surveiller les directives de santé et de sécurité liées aux activités de plein air et apporterons des modifications futures si nécessaire. Nous avons entendu vos commentaires sur un changement en particulier - celui de la distance d'interaction PokéStop et Gym. Nous avons ramené la distance d'interaction de 80 mètres aux 40 mètres d'origine à partir des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, car nous voulons que les gens se connectent à des endroits réels dans le monde réel et visitent des endroits qui valent la peine d'être explorés. Cependant, nous avons entendu votre contribution haut et fort et donc pour répondre aux préoccupations que vous avez soulevées, nous prenons les mesures suivantes : Nous rassemblons une équipe interfonctionnelle interne pour développer des propositions conçues pour préserver notre mission d'inspirer les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations spécifiques qui ont été soulevées concernant la distance d'interaction. Nous partagerons les conclusions de ce groupe de travail lors du prochain changement de saison de jeu (1er septembre). Dans le cadre de ce processus, nous contacterons également les dirigeants communautaires dans les prochains jours pour qu'ils se joignent à nous dans ce dialogue. Notre objectif est de créer des expériences amusantes et engageantes qui restent fidèles à notre mission, et nous vous remercions de nous avoir mis au défi avec des commentaires réfléchis et constructifs. -L'équipe Niantic

