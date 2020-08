Pokémon Go : les Méga-Évolutions bientôt disponibles

Alors que nous vous proposons récemment une news sur les prochains Pokémon disponibles dans les Community Day à venir (voir ici), l'actualité autour de Pokémon Go continue son chemin et aujourd'hui ce sont les pierres Méga-Évolutions qui nous sont teasées par Niantic. En effet, nous découvrons sur la page officielle Twitter du jeu une image avec des pierres Méga-Evolution. Si cela vous intéresse, l'image en question est disponible ci-dessous.

Un teaser tout à fait explicite et qui annoncerait l'arrivée imminente de celles-ci dans Pokémon Go dans les jours à venir. À savoir, le jeu a reçu une mise à jour en ce début de semaine et nous imaginons que cette nouvelle feature a été d'ores et déjà intégrée au jeu et qu'il ne reste plus qu'à l'activer. Dans tous les cas, nous espérons que ces pierres ajouteront un peu plus de stratégie et de challenge lors de combat dans Pokémon Go.