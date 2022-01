Konami vend l'image numérique du Château de Dracula de Castlevania pour plus de 26 000$ lors d'une ventes aux enchères NFT

Le NFT, c'est la folie du moment qui bouleverse le monde de l'art, mais pas seulement. Pour celles et ceux qui débarqueraient, les NFT, les "Token Non Fongibles" (ou non remplaçables) sont, pour résumer des œuvres d'art virtuelles vendues (parfois) à prix d'or alors qu'il suffit d'un clic droit pour les enregistrer gratuitement sur son ordinateur. Cela parait fou mais ainsi des images ou des vidéos, des memes, des gifs, des fonds d'écran voire même des emojis (et bien d'autres choses encore) peuvent désormais se négocier une petite fortune. Dans le cas d'une image numérique, l'idée c'est que le fichier JPEG mis en vente est authentifié par un certificat infalsifiable faisant office de titre de propriété numérique. En achetant une image en NFT, c'est en quelque sorte comme si vous achetiez l'image originale, la toute première; les autres, bien qu'identiques, circulant sur le net n'étant que des copies sans valeur. C'est en fait le certificat qui prime sur le reste.

Evidemment, le monde du jeu vidéo ne peut échapper aux NFT et même s'il y a énormément de débats et de polémiques autour, certains acteurs du secteur ont déjà franchi le pas. Ainsi, Konami a pour le 35eme anniversaire de la licence Castlevania, organisé une vente aux enchères NFT (voir tous les détails ICI.). 14 œuvres d'art uniques représentant des cartes, des séquences de jeux et différents visuels ont ainsi été mise en vente avec succès permettant à Konami de récolter près de 162 000$ . L'une des œuvres, le Château de Dracula du Catlevania original s'est vendu à 26 538$ ! Une jolie somme pour un fichier JPEG dont Konami prévient qu'il n'est pas certain qu'il verra sa valeur augmenter dans les années à venir. Cependant, au cas où, sachez que Konami recevra jusqu'à 10% de la somme à chaque revente ! Si vous voulez vous offrir un peu de rêve, nous vous proposons d'admirer, voire, soyons fou, de copier l'image du Château de Dracula gratuitement ici. Ne nous remerciez pas.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus d'infos sur les enchères NFT de Konami sur le site officiel.