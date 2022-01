Castlevania - Pour les 35 ans de la licence, Konami lance des enchères de NFT

C'est la nouvelle tendance qui fait hurler de plus en plus de joueurs actuellement : l'arrivée du NFT dans le secteur du jeu vidéo. Le NFT, ou Jeton Non Fongible, pour définir vulgairement vous permet d'acheter la propriété exclusive d’un objet numérique (fond d'écran, musique, .gif ), et de pouvoir le conserver, ou créer de la spéculation pour le revendre derrière. Notez en revanche que vous ne possédez pas les droits sur ledit objet, vous êtes seulement propriétaire de l'objet numérique qui devient unique avec ce fameux jeton NFT (un peu comme un exemplaire dédicacé le rendant unique). Ce même objet peut ainsi très bien être vu, utilisé et partagé entre le reste de la population sans cette fameuse certification.

Problème : les items de jeu vidéo sont dans le collimateur de développeurs et d'éditeurs depuis quelques temps maintenant, avec par exemple Ubisoft qui avait lancé sa plateforme Quartz qui ne rencontre pas le succès espéré par le studio, la pratique n'étant clairement pas accueilli avec entrain par un bon nombre de joueurs.