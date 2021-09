Star Wars: Hunters ne sortira finalement pas cette année

Star Wars Hunters est un free-to-play développé par le spécialiste des jeux mobiles Zynga qui aurait du sortir cette année mais à l'occasion de la publication de sa cinématique d'intro, on découvre que finalement le jeu ne sortira qu'en 2022. Il faudra donc patienter avant de participer à des combats d'arènes multi-joueurs avec de nouveaux personnages dans des environnements familiers des fans de Star Wars. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez l'opening du jeu ci-dessous.

Pour rappel, Star Wars Hunters est désormais attendu en 2022 sur iOS, Android et Nintendo Switch.

STAR WARS: Hunters™ connectera les joueurs en temps réel via cross-play dans des décors inspirés des plus célèbres environnements Star Wars. Les joueurs intégreront des escouades de personnages inédits et réalistes, parmi lesquels d'audacieux Chasseurs de primes, des héros de La Rébellion et des Stormtroopers Impériaux. Ils plongeront dans un jeu d'action rapide et visuellement magnifique dans la galaxie Star Wars.