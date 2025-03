STAR WARS: Hunters : le free-to-play annonce sa fermeture sur mobiles et Nintendo Switch - Tous les détails

Initialement prévu pour une sortie en 2021, Star Wars Hunters n'est finalement sorti qu'en juin 2024 sur mobiles et Nintendo Switch.

Jeu de combat "free-to-play" dans l'univers de Star Wars, Star Wars Hunters était très prometteur sur le papier et, à un moment donné, il a même été très attendu des fans de Star Wars- surtout aux Etats-Unis.

Cependant avec la saturation du marché du free-to-play mais aussi avec la dégradation de l'image de la licence Star Wars (suite, notamment, à des séries totalement ratées sur Disney+), Star Wars Hunters a eu beaucoup de mal à trouver son public.

Pas étonnant d'apprendre aujourd'hui qu'après mûre réflexion, les développeurs du jeu ont décidé son arrêt définitif et que donc, Star Wars Hunters ne sera bientôt plus qu'un souvenir- si tant est, déjà, que quelqu'un s'en souvienne encore aujourd'hui.

Pour commencer, dès le 15 avril prochain , les achats intégrés seront désactivés. Les fans pourront cependant continuer à jouer jusqu'au 1er octobre 2025, date à laquelle les serveurs seront ensuite définitivement fermés ce qui fait qu'on ne pourra plus jouer au jeu.

Plus de détails avec le communiqué ci-dessous.

Merci pour votre incroyable soutien, et merci de faire partie du monde de Vespaara. Après mûre réflexion, nous tenions à vous faire savoir que la dernière mise à jour de contenu pour Star Wars: Hunters sera déployée le 15 avril.

Le 15 avril 2025, les achats intégrés seront désactivés. La dernière mise à jour de contenu est déployée. Annoncée de longue date, la Hunter de soutien Tuya rejoindra le combat à l'occasion de cette ultime mise à jour. Tuya sera disponible et jouable d'emblée pour tous les utilisateurs, sans frais supplémentaires, accompagnée de toute une salve de contenus de jeu. Les joueurs auront l'occasion de figurer dans un tout dernier mode Classé, et tous les modes de jeu et cartes resteront accessibles en rotation.

1er octobre 2025 – Les serveurs en ligne seront officiellement fermés et Star Wars: Hunters ne sera plus disponible au téléchargement depuis le Nintendo eShop ni jouable au-delà de cette date.

NOUVELLE EXPÉRIENCE STAR WARS

Depuis la Bordure Extérieure, sur la planète Vespaara, les combats qui font l'histoire de la galaxie vont être incarnés par des champions en mal de gloire dans un nouveau spectacle de gladiateur retransmis sur Holonet.

À LA RENCONTRE DES HUNTERS

Préparez-vous au combat et choisissez un Hunter dans une liste régulièrement actualisée, dont de terribles chasseurs de primes, des héros de la Rébellion, des stormtroopers impériaux... entre autres. Maîtrisez diverses capacités, compétences et stratégies pour vous imposer dans des combats 4c4 à la 3e personne et entrez au panthéon de l'Arène.

Star Wars: Hunters™ est un jeu free-to-play avec des achats intégrés facultatifs. Si vous souhaitez désactiver les achats en jeu, désactivez les achats intégrés dans les paramètres de votre appareil. Pour en savoir plus sur la façon dont Zynga utilise les données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité sur www.take2games.com/privacy.

Vous devez être âgé d'au moins 13 ans, ou avoir l'âge requis dans votre pays de résidence, pour jouer ou télécharger Star Wars: Hunters.

Conditions d'utilisation : https://www.zynga.com/legal/terms-of-service

Politique de confidentialité : https://www.zynga.com/privacy/policy