Star Wars Hunters : les premières images du jeu de combat "gratuit" dans l'univers de Star Wars fuitent sur le net

Annoncé, il y a peu sur iOS, Android et Nintendo Switch, Star Wars Hunters s'est, pour le moment, fait plutôt discret. Tout ce que l'on sait, c'est que le jeu développé par le spécialiste des jeux mobiles Zynga, sera disponible en téléchargement gratuit et qu'il permettra de participer à des combats d'arènes en équipe dans l'univers Star Wars. Le cadre du jeu prendra part après la chute de l'Empire et permettra de découvrir de nouveaux personnages. En attendant des infos officielles, un compte twitter vient de publier ce qui semble être les premières images du jeu en précisant que le pré-lancement ne devrait plus tarder Retrouvez-les images ci-dessous.

Pour rappel, Star Wars Hunters est officiellement attendu plus tard cette année sur iOS, Android et Nintendo Switch.