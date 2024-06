Star Wars Hunters enfin disponible gratuitement en exclusivité console sur Nintendo Switch - Tous les détails

On pourra dire qu'on l'aura attendu (ou pas). Initialement prévu pour une sortie en 2021 avant d'être reporté plusieurs fois, Star Wars Hunters est finalement disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch. Pour mémoire, il s'agit d'un jeu de combat "free-to-play" dans l'univers de Star Wars. En attendant de vous dire ce que nous en pensons, nous vous invitons à lire la présentation du jeu ci-dessous ainsi qu'à regarder le trailer d'annonce et quelques images.

Star Wars Hunters est disponible en exclusivité console sur Nintendo Switch mais aussi téléchargeable gratuitement sur plateformes iOS et Android. Comptez 2,2 Go d'espace dans la carte SD ou la mémoire de la Nintendo Switch.

APERÇU DU JEU

Ralliez la planète Vespaara où les plus grands Chasseurs de la galaxie Star Wars™ se réunissent pour s'affronter dans l'Arène dans une compétition acharnée. Livrez des combats palpitants à la 3e personne et remportez la victoire sur des champs de bataille inspirés des lieux les plus emblématiques de Star Wars. Choisissez parmi tout un éventail de Chasseurs aux profils tactiques variés, élaborez une stratégie gagnante et accumulez les récompenses dans ce tout nouveau jeu free-to-play.

PLANÈTE : VESPAARA

On trouve de tout sur Vespaara... tant que vous êtes disposé à payer. Cette oasis rocheuse nichée au pôle sud, dérobée au soleil, vit dans un éternel crépuscule. Ici, l'heure dorée, c'est toutes les heures : c'est l'endroit idéal pour mettre en scène le spectacle perpétuel de l'Arène. Et c'est sans compter l'aurore boréale, prodigieuse, qui toute l'année durant déploie des travées d'yeux avides, rouges et violets, braqués sur les héros de l'Arène. Le spectacle ne s'arrête jamais.

LE VAISSEAU HUTT

L'élément central du complexe de l'Arène, c'est un vaisseau de commandement unique en son genre, de forme sphérique, qui survole l'Arène, la coque tapissée de publicités pour les produits et événements à venir.

CHAMPS DE BATAILLE