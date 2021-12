Légendes Pokémon Arceus - Découvrez les clans Diamant et Perle dans un nouveau trailer

Prochain titre Pokémon à sortir sur Nintendo Switch en début d'année, Légendes Pokémon Arceus va permettre aux joueurs de découvrir la région de Hisui, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sinnoh. Parallèle aux jeux Pokémon Diamant et Perle oblige, le dernier trailer paru ce jour nous permet de découvrir de nouveaux personnages, ainsi que deux clans se cherchant perpétuellement querelle : le Clan Diamant et le Clan Perle.

Pour en apprendre davantage sur ces nouveaux personnages, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel. Pour rappel, Légendes Pokémon Arceus est attendu sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022 .

Outre le Groupe Galaxie, la région de Hisui abrite deux autres organisations : le Clan Diamant et le Clan Perle.

Les membres du Clan Diamant évoquent souvent l'importance de savourer l'instant présent et de profiter des moments passés en compagnie de ses alliés. Dans le Clan Perle, l'accent est plutôt mis sur l'importance de valoriser les vastes étendues de terre que l'on partage avec son entourage.​

Bien que ces clans possèdent des croyances distinctes, ils partagent de nombreuses similitudes. En effet, leurs membres portent des vêtements conçus pour ressembler à certains Pokémon, et ils rendent tous hommage à des Pokémon spéciaux qu'ils appellent Rois et Reines. De plus, les deux clans possèdent des Gardiennes et Gardiens qui sont au service de ces Pokémon monarques.

Les jeunes chefs à la tête des clans Diamant et Perle​

Adamantin​

Adamantin dirige le Clan Diamant et son partenaire Pokémon est Phyllali.​

Ce jeune homme audacieux déteste perdre son temps et privilégie les actions rapides sans trop se soucier des détails.

Nacchara​

Nacchara dirige le Clan Perle et a pour partenaire Pokémon Givrali.​

En tant que cheffe, elle croit sincèrement qu’il est nécessaire d’explorer la vaste région de Hisui. Bien qu’elle se méfie de vous lors de votre première rencontre, elle finira par vous faire confiance une fois que vous aurez aidé à apaiser les Pokémon monarques.​

La Compagnie Ginkgo

​Plusieurs marchands itinérants regroupés sous l'enseigne de la Compagnie Ginkgo opèrent dans la région de Hisui. Originaires d'ailleurs, les membres de la Compagnie Ginkgo voyagent à travers Hisui en vendant des marchandises acquises çà et là.