L'épisode inédit F-ZERO CLIMAX et F-Zero : GP Legend disponibles via l'app GBA du Nintendo Switch Online

Après F-Zero : Maximum Velocity, les deux autres épisodes de F-Zero, initialement sortis sur Game Boy Advance au début des années 2000 , débarquent dans l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel via l'émulateur GBA de la console.

Depuis vendredi dernier , les abonnés du service peuvent en effet retrouver les deux ultimes épisodes de la franchise, F-Zero : GP Legend et F-Zero Climax qui pour mémoire sont des épisodes un peu différents des autres puisque liés à la série animée de TV Tokyo.

Par ailleurs, c'est la première fois que l'on peut jouer à F-Zero Climax, en dehors du Japon puisque le jeu n'était pas sorti en Occident à l'époque. Assez proche de F-Zero : GP Legend, le jeu s'en distingue néanmoins par son mode Survie et, surtout, son éditeur de circuits qui a longtemps fait rêver les joueurs...

Quasiment 20 ans jour pour jour après sa sortie initiale au Japon, les fans du monde entier vont donc pouvoir s'y essayer et juger sur pièces. Notez que F-Zero Climax n'est disponible uniquement qu'en japonais.

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer d'annonce de l'arrivée de ces deux titres cultes ainsi qu'une courte présentation.

F-Zero : GP Legend

En l'an 2201, l'ultra-rapide F-ZERO est le sport le plus populaire de l'univers. Dirigez huit personnages différents, du vétéran Captain Falcon au nouveau venu Rick Wheeler, un policier blessé par le passé qui s'est découvert une nouvelle vocation : poursuivre les gangs criminels qui exploitent F-ZERO pour leur profit personnel.

Dans le mode Aventure, suivez l'histoire et remportez une série de Grands Prix dans tout l'univers en prenant part à quatre coupes. Vous pouvez également tenter d'établir des records dans le mode Contre-la-montre et relever des défis spéciaux dans le mode Test Zero.