Nintendo dépose la marque NSW

Hier, on vous a relayé l'info selon laquelle Nintendo venait de renouveler la marque Donkey Kong, plus spécifiquement tournée vers les jeux vidéo et les jeux téléchargeables (voir ici) mais ce n'est pas la seule marque que Nintendo a déposé récemment. En effet, selon un membre du forum Restera, il semble que la firme nippone a fait il y a peu le dépôt du sigle "NSW" en Europe. Ces trois lettres sont en fait couramment utilisée par la presse pour désigner la Nintendo Switch et on peut penser que Nintendo a simplement préféré protéger cette abréviation. Cela annonce peut-être aussi une nouvelle campagne de promotion en Europe avec la mise en avant de ce sigle. Mais c'est peut-être autre chose... Et évidemment, depuis les fans s'en donnent à cœur joie pour tenter de deviner ce qui pourrait se cacher derrière ces initiales : Nintendo Switch World ? Nintendo Switch Wii ? Waluigi ? What, Whaou, Wally Gattor...

En attendant, d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle