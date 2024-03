Nintendo Switch 2 - Son véritable nom dévoilé en avance par YouTube ?

À chaque jour suffit sa peine et à chaque jour sa nouvelle rumeur sur la console qui succédera à la Nintendo Switch. Aujourd'hui une erreur de frappe amusante ou bien un véritable leak chez Youtube, puisqu'un sondage apparaissant à certains utilisateurs comme l'utilisateur Reddit Nonheeno à qui la question "Lequel de ces produits "gaming" seriez-vous le plus enclin à acheter ?" avec au choix : la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Switch Attach.

Non non, vous ne rêvez pas, certains utilisateurs adhèrent à la théorie du leak et estiment que Switch Attach serait le véritable nom de l'hypothétique Nintendo SWITCH 2.

Pour ma part, je pense plutôt qu'il s'agit d'une erreur d'un Nintendo Switch Attachment abrégé qui aurait dû être remplacé par un simple Nintendo Switch. "Attachment" signifiant "Pièce jointe" ou "Saisie" en anglais.

Que pensez-vous de ce nom pour la future console Nintendo, la Switch Attach ? Et surtout, quel nom verriez-vous pour la prochaine console de la firme du plombier moustachu dont nous ne devrions pas tarder à entendre parler officiellement.

