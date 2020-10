No More Heroes et No More Heroes II : un coup d'œil sur les deux jeux désormais disponibles sur Nintendo Switch

No More_Heroes III aurait du logiquement sortir cette année, et son héros Travis Touchdown être une des stars des fêtes sur Nintendo Switch... Seulement, la sortie du jeu a finalement été reportée à l'année prochaine (voir ici...) Cependant, que les fans de Travis se réjouissent puisqu'ils vont pouvoir le retrouver dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, le remaster du premier No More Heroes mais aussi celui du deuxième qui jusqu'à présent était une exclusivité Wii jusque là jamais portée sur une autre plateforme. Un évènement donc à ne pas rater pour tous les fans du dégingandé Travis ! Les deux épisodes sont actuellement en promotion sur l'eShop à 17,99€ (chacun) au lieu de 19,99€ .

Pour voir à quoi ressemble les versions Nintendo Switch de ces deux classiques de l'ère Wii, retrouvez nos vidéos de gameplay ci-dessous. Retrouvez aussi, ICI, un nouveau trailer de No More_Heroes III. Enjoy.

