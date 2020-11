No More Heroes : vidéo de comparaison des versions Wii Vs Ps3 Vs Nintendo Switch

Alors qu'on attend (avec impatience) No More_Heroes III l'année prochaine (voir ici) Nintendo nous a réservé une surprise avec la sortie surprise sur l'eShop des remasters des deux premiers opus No More Heroes et No More Heroes2: Desperate Struggle qui avaient fait la joie des possesseurs de Wii mais aussi de PS3, en tout cas pour le premier épisode. En effet, si No More Heroes2 est resté exclusif aux consoles Nintendo, la PS3 a eu droit à une version "Heroes 's Paradise" (sortie aussi sur 360 au Japon) avec des graphismes réhaussés, de nouvelles missions et divers changements... Cependant, c'est bien la version Wii qui a été adaptée et remasterisée pour la Nintendo Switch. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder cette vidéo qui compare les trois versions du jeu : l'original sortie sur Wii en 2008 et son remaster sur Switch ainsi que la version "Heroes's Paradise" de la PS3. On vous laisse apprécier les points communs et les différences dans les graphismes et le framerate entres les trois...

Pour rappel, vous pouvez voir nos vidéos des deux remasters ICI et retrouver LA le dernier trailer de No More_Heroes III.