Theatrhythm Final Bar Line - Tout comprendre sur les différentes éditions proposées à l'achat

Si comme votre serviteur vous êtes un amoureux des jeux de rythme, vous allez sans doute vous ruer sur Theatrhythm Final Bar Line qui sort officiellement sur Nintendo Switch le 16 février 2023 . Cependant on va pas se mentir, entre l'édition physique, et les deux éditions numériques, sans compter les différents DLC d'ores et déjà visibles sur la page eShop du jeu, on ne s'y retrouve plus. Voici donc un petit rappel de ce qui diffère entre les différentes éditions mises en vente :

Theatrhythm: Final Bar Line - Edition Standard

Disponible en version physique et en dématérialisée

Prix conseillé : 59,99€

Contenu :

385 chansons in-game

Theatrhythm: Final Bar Line - Digital Deluxe Edition

Disponible uniquement en version dématérialisée

Prix conseillé : 89,99€

Contenu :

385 chansons in-game

27 chansons exclusives

Les 30 chansons du DLC Season Pass 1

Soit un total de 442 chansons

Theatrhythm: Final Bar Line - Premium Digital Deluxe Edition

Disponible uniquement en version dématérialisée

Prix conseillé : 109,99€

Contenu :

385 chansons in-game

27 chansons exclusives

Les 90 chansons des DLC Season Pass 1 / 2 / 3

Soit un total de 502 chansons

Que vous ayez opté pour la version standard, ou la version Digital Deluxe Edition, il vous sera possible d'acheter chaque Season Pass au prix unitaire de 14,99€.

Season Pass N° 1 - 5 Packs pour un total de 30 chansons

Contenu :

SaGa Pack (7 chansons)

LIVE A LIVE Pack (4 chansons)

The World Ends with You Pack (6 chansons)

NieR Pack (5 chansons)

SaGa Pack Vol. 2 (8 chansons)

Season Pass N° 2 - 5 Packs pour un total de 30 chansons

Contenu :

NieR Pack Vol. 2 (6 chansons)

CHRONO TRIGGER&CHRONO CROSS Pack (6 chansons)

CHRONO TRIGGER&CHRONO CROSS Pack Vol. 2 (6 chansons)

Mana Pack (7 chansons)

OCTOPATH TRAVELER Pack (5 chansons)

Season Pass N° 3 - 5 Packs pour un total de 30 chansons

Contenu :

SaGaSeries Pack Vol. 3 (7 chansons)

Mana Series Pack Vol. 2 (6 chansons)

Xenogears Pack (3 chansons)

Pack Inconnu (6 chansons)

Pack Inconnu (8 chansons)

Et si l'achat des Season Pass ne vous intéresse pas et que vous voulez faire l'acquisition uniquement de certains packs, ces derniers seront également disponibles en achat unitaire à des prix allant entre 2,49 et 5,99€.