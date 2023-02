Theatrhythm Final Bar Line - La démo est disponible sur Nintendo Switch

Plus que deux petites semaines avant la sortie officielle de Theatrhythm Final Bar Line sur Nintendo Switch. Nous vous avons annoncé hier la sortie de la démo du jeu de rythme de Square Enix, cette sortie s'accompagne de la parution d'un tout nouveau trailer donnant un nouvel aperçu du gameplay dans les niveaux de difficulté avancé. En attendant la fin du téléchargement de la démo, nous vous proposons de visionner la bande-annonce en question ci-dessous. Au menu, ce ne sont pas moins de 30 chansons qu'il sera possible de jouer. Et la petite cerise sur le Chocobo, il sera possible de transférer sa progression sur le jeu final.