Theatrhythm Final Bar Line - Un japonais termine la musique la plus difficile du jeu en mode Suprême avec une habilité déconcertante

Lorsque l'on aborde la question de la difficulté dans les jeux de rythme, il y a généralement deux écoles. Les jeux de rythmes Occidentaux, et les jeux de rythme asiatiques. Si les premiers n'ont pas pour habitude d'être particulièrement insurmontables, certains jeux de rythmes japonais et / ou coréens ont des modes de difficulté pouvant mettre les réflexes et les nerfs des joueurs à rude épreuve. Sorti ce mois-ci sur Nintendo Switch et PS4, Theatrhythm Final Bar Line est une compilation des musiques de l'univers Final Fantasy proposant 4 niveaux de difficulté pour s'adapter à tous les joueurs. Si les 3 premiers restent encore accessibles au commun des mortels, le mode Suprême c'est une autre paire de manches.

Si vous ne nous croyez pas, nous vosu laissons découvrir ci-dessous la performance d'un joueur Japonais qui s'est enregistré entrain de compléter la musique la plus difficile du jeu en mode Suprême. Jouant sur version PS4, il a configuré son enregistrement de sorte à pouvoir voir les imputs réalisés sur sa manette. Petit aparté, si vous êtes un amateur de jeux de rythme, vous remarquerez sans doute que l'ergonomie des différents boutons des Joy-Con, ou que l'emplacement asymétrique des sticks de la manette pro ne permettent pas forcément un placement agréable de vos mains lorsque vous jouez à des jeux de rythme exigeants. Personnellement je préfère largement l'utilisation d'une manette PS4 (un point pour la concurrence).

Mais trêve de bavardages, nous vous laissons donc admirer ci-dessous la prestation de ce joueur qui il faut l'avouer est aussi captivante qu'effrayante. Les plus mauvaises langues pointeront du doigt qu'il n'a pas fait un perfect combo, mais bon, à ce niveau là on pourra bien pardonner une faute ou deux...