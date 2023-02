Tous les jeux à ne pas manquer en février sur Nintendo Switch

Et hop ! Un mois de passé ! Le mois de janvier 2023 est derrière nous, et nous voilà déjà en février, prêt à découvrir de nouveaux jeux pour notre console préférée. A ce rythme là, on peut déjà préparer notre sapin de Noël. Ce mois-ci pas mal de "gros titres" sur Nintendo Switch et des tas de plus "petits". Evidemment, connaissant Nitnendo, on peut s'attendre à des sorties surprises. En attendant retrouvez le top du top du mois de février ci-dessous dans notre sélection spéciale.

Top des jeux attendus sur Nintendo Switch en février 2023.

Life is Strange 2 - Sortie le 02 février 2023

Le classique de Dontnod débarque ce mois-ci sur Nintendo switch. Ainsi toute la série sera disponible sur la console de Nintendo en attendant l'opus " qui, semble-t-il vient d'être teasé... Plus d'infos avec notre news spéciale.

Vous serez en sécurité si vous parvenez à atteindre le Mexique, mais le voyage sera riche en détours, en joie, en émerveillement, et en danger. Ce voyage liera Sean et Daniel pour toujours... ou les séparera à tout jamais. Une narration et des interprétations récompensées

Daniel apprend constamment de Sean : ce que vous lui apprenez aura des conséquences à long terme.

Des images renversantes et des textures peintes à la main.

Une bande originale riche en émotion de Jonathan Morali, le compositeur de premier Life is Strange, ainsi que des musiques sous licence de Phoenix, The Streets, Bloc Party, First Aid Kit, et d'autres.

BLANC - Sortie le 14 février 2023

Jouable à deux, Blanc nous invite à diriger un louveteau et un faon dans des environnements en noir et blanc et entièrement dessinés à la main. Le jeu se veut une épopée coopérative émouvante et poétique. Un jeu qui semble très beau et qui a un fort potentiel. On l'attend fébrilement, le cœur battant... Plus d'infos avec nos news dédiées.

Une épopée remplie d'émotions : Laissez-vous emporter par le récit poétique d'un louveteau et d'un faon arpentant l'univers époustouflant que propose Blanc. Surpris par une violente tempête de neige, ils devront s'épauler et suivre les empreintes laissées par leur famille dans la neige.

: Laissez-vous emporter par le récit poétique d'un louveteau et d'un faon arpentant l'univers époustouflant que propose Blanc. Surpris par une violente tempête de neige, ils devront s'épauler et suivre les empreintes laissées par leur famille dans la neige. Un monde éblouissant dessiné à la main :Plongez dans la splendeur de Blanc et ses environnements en noir et blanc, qui ont été complètement dessinés sur papier en deux dimensions avant de transcender leur format originel pour prendre vie en 3D. Blanc se concentre sur le périple des animaux dans un gameplay sans texte pour permettre à ses joueurs de profiter d'une expérience narrative immersive dans un univers fabuleux.

:Plongez dans la splendeur de Blanc et ses environnements en noir et blanc, qui ont été complètement dessinés sur papier en deux dimensions avant de transcender leur format originel pour prendre vie en 3D. Blanc se concentre sur le périple des animaux dans un gameplay sans texte pour permettre à ses joueurs de profiter d'une expérience narrative immersive dans un univers fabuleux. Suivez les traces de vos familles : Chaque animal possède ses propres talents et complémente les forces de l'autre. À vous de vous les approprier au cours de ce voyage à travers des paysages enneigés. Avec seulement deux boutons et le mouvement, ce jeu à la prise en main facile permet à toutes et tous d'apprécier cette histoire qui mènera nos protagonistes jusqu'à leur foyer.

: Chaque animal possède ses propres talents et complémente les forces de l'autre. À vous de vous les approprier au cours de ce voyage à travers des paysages enneigés. Avec seulement deux boutons et le mouvement, ce jeu à la prise en main facile permet à toutes et tous d'apprécier cette histoire qui mènera nos protagonistes jusqu'à leur foyer. Une coopération essentielle : Les deux personnes se partagent les rôles du louveteau et du faon. À l'aide d'un travail coopératif, guidez ces personnages à travers d'impitoyables obstacles, un climat capricieux et un environnement hostile. Solidifiez la relation qui vous lie sur le même écran en local, ou en ligne.

Theatrhythm Final Bar Line​ - Sortie le 16 février 2023

Aussi perturbant à écrire qu'à prononcer Theatrhythm Final Bar Line vous invite à un petit voyage musical dans l'univers de Final fantasy. Si vous connaissez la licence, vous connaissez la chanson. Notez quTheatrhythm Final Bar Line">'une "grosse" démo gratuite est disponible en téléchargement sur l'eShop- voir là.

Les musiques de FINAL FANTASY réunies au sein d'un même jeu

Abandonnez-vous dans le rythme

Multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs

Constituez l'équipe de vos rêves avec un total de 104 personnages à choisir

Profitez de la musique et des vidéos à votre guise

Tales of Symphonia Remastered - Sortie le 17 février 2023

Le RPG culte de Namco qui a fait les belles heures de la GameCube dans les années 2000 se refait une beauté sur Nintendo Switch ce mois-ci ce qui devrait permettre à une nouvelle génération de le découvrir et aux plus vieux de se rappeler qu'ils sont vieux- merci Namco. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Explorez un monde riche et vivant peuplé de personnages inoubliables et vivez une histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir.

Jouez avec un maximum de 3 amis en mode coop local et combattez ensemble des ennemis surpuissants. Combinez des centaines d'attaques spéciales et de sortilèges !

Profitez désormais de ce classique du genre JRPG n'importe où sur Nintendo Switch !

Digimon World: Next Order - Sortie le 22 février 2023

Portage tardif d'un jeu sorti en 2017 sur Playstation Vita et PS4, Digimon World: Next Order nous replonge dans le digimonde ce mois-ci sur PC et Nintendo Switch- Plus d'infos avec nos news précédentes.

AMUSEZ-VOUS DE TAS DE FAÇONS DIFFÉRENTES

PRENEZ SOIN DES DIGIMON

BÂTISSEZ UNE VILLE PROSPÈRE

SYSTÈME D'IA DE COMBAT ÉVOLUÉE

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - Sortie le 22 février 2023

Atelier Ryza revient pour la troisième fois et nous invite à vivre une grande aventure en monde ouvert. Il y est question de clés magiques à récupérer et peut-être même d'une clé secrete- enfin, c'est une idée comme ça. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Une nouvelle aventure excitante ! Explorez quatres régions à travers des champs ouverts, avec des transitions fluides sans chargement.

Retrouvez de vieux amis : Onze personnages viendront rejoindre votre aventure et renforcer votre équipe, il s’agit de l’un des plus gros rosters de l’histoire de la série !

La clé de tous les mystères : Utilisez le pouvoir des clés, une nouvelle mécanique aux multiples fonctionnalités qui vous serviront en combat et même lors de vos synthèses.

OCTOPATH TRAVELER II​ - Sortie le 24 février 2023

Octopath Traveller revient dans un second opus offrant une HD-2D encore plus belle, de nouveaux héros et un système de jeu amélioré. Plus de détails avec nos news précédentes

Huit nouveaux héros aux origines, motivations et talents complétement différents.

Des graphismes en HD-2D améliorés.

Un nouveau monde riche en diversité à explorer.

Chaque héros possède ses propres actions spéciales inédites et améliorées pour l’aider durant son périple.

Des systèmes de jeu améliorés.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe​ - Sortie le 24 février 2023

Le monde aurait besoin de plus de Kirby. C'est une évidence. Heureusement, Nintendo est là et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après deux épisodes inédits en 2022, Kirby revient en 2023 avec une nouvelle version de l'épisode culte de la Wii. Au programme, toujours la même aventure jouable jusqu'à quatre joueurs ainsi que quelques nouveautés dont un nouveau pouvoir permettant à Kirby de revêtir une armure de Mecha et des mini-jeux bonus. Pas besoin de se mettre en boule, c'est déjà une valeur sûre. Plus d'infos avec nos news dédiées.

Une version deluxe de Kirby's Adventure Wii arrive : Kirby's Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version de Kirby's Adventure Wii sur Nintendo Switch ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent rejoindre Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version de Kirby's Adventure Wii sur Nintendo Switch ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent rejoindre Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé. Trouvez votre pouvoir préféré : En plus de l'épée, du fouet et d'autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur !

En plus de l'épée, du fouet et d'autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur ! Lancez-vous dans l'aventure à plusieurs : Quatre joueurs peuvent se partager les manettes Joy-Con pour jouer ensemble sur la même console. Incarnez vos personnages préférés de l'univers Kirby tels que Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, ou jouez toutes et tous avec Kirby en utlisant votre pouvoir préféré !

