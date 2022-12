OCTOPATH TRAVELER II - Découvrez les personnages Throné et Temenos dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Alors que Square Enix a eu une année 2022 extrêmement chargée en terme de sorties, le studio ne compte pas pour autant ralentir la cadence en 2023. OCTOPATH TRAVELER II sera d'ailleurs le premier coup d'envoi de l'année 2023 avec une sortie le 24 février 2022 . En attendant les 2 mois qui nous séparent, le studio nous propose de découvrir la présentation de 2 nouveaux personnages : Throné et Temenos.

Vous êtes un prêtre du nom de Temenos Mistral, et votre histoire commence dans la chaîne de montagnes sereine des Grands-Pics.Vous effectuez votre travail d'inquisiteur avec une manière bien à vous d'interpréter les saintes écritures, lorsqu'un jour, vous vous retrouvez mêlé à une sombre affaire impliquant des membres de l'Église de la Flamme sacrée.«Miséricorde... Je n'ai pas d'autre choix. Douter de tout fait également partie de mon travail, vous savez.»Ainsi commence votre voyage semé de mystères et d'énigmes à déchiffrer...

Vous êtes une voleuse du nom de ThronéAnguis, et votre histoire commence dans les Terres Lumière où les métropoles éblouissantes cachent une part d'obscurité.Vous appartenez aux Serpents Noirs, un clan de malfrats qui contrôle la ville dans l'ombre. Vos tâches consistent à voler... et à « nettoyer ».Toutefois, vous ne supportez plus cette existence faite d'entraves et de souffrances.« Elle est encore là... Cette odeur... Quand je la sens, j'ai l'impression que mes poumons se putréfient. C'est l'odeur du sang. »Ainsi commence votre voyage pour dérober les clés de votre liberté...