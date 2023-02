OCTOPATH TRAVELER II - Ochette la chasseresse et Castti l'apothicaire se présentent dans un nouveau trailer

Il est triste de voir que malgré sa sortie très proche, Square Enix ne semble pas mettre tant que ça en avant OCTOPATH TRAVELER II. Arrivant bien après les vidéos anglaises, l'heure est venir de profiter d'une nouvelle bande-annonce présentant deux des 8 compagnons qui nous accompagneront dans cette nouvelle aventure : Ochette, la chasseresse, et Castti, l'apothicaire. Pour rappel, OCTOPATH TRAVELER II est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 24 février 2023 en versions physique et dématérialisée.

Faites la connaissance des deux dernières protagonistes : Ochette, la chasseresse, et Castti, l'apothicaire ; et découvrez comment progresser à travers l'histoire éclectique du jeu, qui vous offre une liberté inégalée. Découvrez un tout nouveau RPG, le deuxième volet de la franchise OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires à travers le monde. OCTOPATH TRAVELER II promet des graphismes HD-2D, mêlant un style rétro pixelisé et la 3D, améliorés et plus beaux que jamais. Incarnez ces huit nouveaux héros aux origines, motivations et talents complètement différents, et explorez Solistia. Où irez-vous ? Qu'y ferez-vous ? De quelle histoire voulez-vous devenir le héros ? Ce choix est entre vos mains. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend...

Source : Nintendo