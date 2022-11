Octopath Traveler II dévoile une nouvelle bande-annonce japonaise

Annoncé par surprise durant le Nintendo Direct de septembre dernier , Octopath Traveler II s'était depuis fait bien discret malgré une sortie relativement proche. En effet, le jeu est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch pour le 24 février prochain , soit dans quelques petites semaines. Square Enix, les éditeurs de la franchise ont pensés à nous et ont dévoilé aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour le titre.

Attention cependant, celle (ci n'est pour l'instant que disponible en japonais) mais permet tout de même de voir de nouvelles images du jeu, de son univers et présente deux des personnages du jeu, le marchant Partitio et l'étudiant Osvald. Ce nouvel aperçu d'Octopath Traveler II vous séduit-il ?

Un nouvel opus de la série OCTOPATH TRAVELER arrive ! OCTOPATH TRAVELER II porte les graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) vers de nouveaux sommets. Dans le monde de Solistia, huit nouveaux voyageurs entament leur périple au cœur d’une époque mouvementée. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Une nouvelle aventure débute avec l’arrivée d’OCTOPATH TRAVELER II le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Ce jeu est un tout nouveau RPG, le deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde. Cette suite promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais.

Dans le monde de Solistia, l’histoire de huit nouveaux voyageurs commence dans une époque différente. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Toutes ces décisions dépendront de vous. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend...