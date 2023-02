OCTOPATH TRAVELER II - Une nouvelle aventure HD-2D vous attend sur Nintendo Switch

Une nouvelle histoire vient de débuter pour la franchise OCTOPATH TRAVELER en cette fin de mois de février. Le second opus sobrement intitulé OCTOPATH TRAVELER II, signé Square Enix et Aquire est officiellement sorti sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et PC ce 24 février . L'occasion pour les joueurs de découvrir une toute nouvelle aventure avec 8 nouveaux compagnons dans le monde de Solistia. En attendant notre test dédié qui paraîtra début mars, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu.

OCTOPATH TRAVELER II raconte une histoire épique inédite qui se déroule dans un monde nouveau, sans lien avec le titre original. Les joueurs feront la connaissance de huit nouveaux personnages et découvriront des fonctionnalités et des éléments de gameplay inédits. Les graphismes emblématiques en HD-2D améliorés mêlant personnages rétros en 2D et environnement en 3D d'OCTOPATH TRAVELER II en font une introduction idéale à la franchise pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, tout en préservant le charme du jeu original pour celles qui l'aiment déjà. Le jeu propose un mélange de caractéristiques et d'éléments inédits et familiers, y compris : Modes de combat Faille et Exaltation : il faut faire preuve de stratégie pour tirer parti des faiblesses des ennemis et leur infliger davantage de dégâts en provoquant une faille, et pour améliorer les compétences des compagnons en mode Exaltation.

Actions spéciales : les joueuses et les joueurs peuvent interagir avec les PNJ du continent en utilisant des actions propres à chaque personnage, comme le défi pour l'épéiste, et le vol pour la voleuse. Les actions spéciales varient également selon le protagoniste et le moment de la journée.

Histoire et personnages inédits : les joueuses et les joueurs embarquent pour une grande aventure sur le nouveau continent de Solistia, et découvrent les histoires entrelacées de huit nouveaux compagnons : Hikari (épéiste), Agnéa (danseuse), Partitio (marchand), Osvald (érudit), Throné (voleuse), Temeno (prêtre), Ochette (chasseresse), et Cattsi (apothicaire).

Cycle jour/nuit : les villages et actions spéciales accessibles par chaque personnage changent le jour et la nuit, créant ainsi davantage de possibilités d'exploration et de découvertes.

Réserve d'énergie : un nouvel élément des combats permettant aux personnages de libérer une puissante compétence une fois la jauge remplie pendant le combat.

Histoires croisées : des histoires additionnelles se déroulent entre les protagonistes au fil de leur aventure, entrelaçant plus étroitement encore leurs récits.