OCTOPATH TRAVELER II se dévoile avec de nouvelles séquences de gameplay

Ce jeu est un tout nouveau RPG, le deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde. Cette suite promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais.

Dans le monde de Solistia, l’histoire de huit nouveaux voyageurs commence dans une époque différente. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Toutes ces décisions dépendront de vous. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend...