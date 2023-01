Theatrhythm Final Bar Line s'offre une grosse démo dès ce 1er février sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux de rythme vont pouvoir se chauffer les doigts en attendant la sortie de Theatrhythm Final Bar Line le 16 février prochain. Square Enix vient en effet de nous confirmer qu'une démo du jeu sera officiellement disponible dès le 1er février 2023 à partir de 1h00 du matin sur le sol français. Au menu, ce ne sont pas moins de 30 chansons qu'il sera possible de jouer. Et la petite cerise sur le Chocobo, il sera possible de transférer sa progression sur le jeu final.

Nous n'hésiterons pas à vous partager une petite vidéo de gameplay dès que nous aurons mis la main sur cette démo. Pour rappel, vous trouverez également tout ce qu'il faut savoir sur les différentes édition du jeu juste-ici.