Theatrhythm: Final Bar Line intégrera bientôt des musiques de Final Fantasy XVI

Ayant fait son petit effet depuis sa sortie sur consoles concurrentes en juin 2023, Final Fantasy XVI continue de faire parler de lui depuis quelques jours. Alors que les joueurs ont appris la sortir de DLC supplémentaires dans les mois à venir, les joueurs Nintendo pourront apprécier le jeu d'une autre manière sur Nintendo Switch via le jeu de rythme Theatrhythm: Final Bar Line. Ce sont donc 11 nouvelles chansons issues de Final Fantasy XVI qui seront disponible à l'unité ou via le Volume 3 du Season Pass à partir du 1er novembre 2023 . Nous vous laissons découvrir les titres desdites musiques ci-dessous :

