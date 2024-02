Theatrhythm Final Bar Line - L'année bissextile fait buguer le jeu

Il faudra donc faire attention tous les quatre ans. L'année 2024 qui est bissextile fait en effet buguer le jeu Theatrhythm Final Bar Line qui ne comprend pas la date du 29 février . Il est effectivement impossible de lancer le jeu puisque celui-ci ne se connecte pas aux serveurs de Square Enix. Pourtant Square Enix devrait bien connaître ce jour puisque c'est celui de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth qui sera probablement sa plus grosse cartouche de l'année 2024.

Pas de panique cependant, pour lancer Theatrhythm Final Bar Line, vous pouvez changer la date de votre console ce qui permettra au jeu de se connecter aux serveurs de Square Enix. Rendez-vous dans quatre ans, le 29 février 2028 pour voir si le bug sera résolu d'ici là. Pour en savoir plus sur ce jeu n'hésitez pas à vous référer à notre test dédié :

Theatrhythm Final Bar Line, et la série Theatrhythm en règle général, c’est l’occasion pour les amoureux de Final Fantasy (et Square Enix en général) de se replonger dans ces univers musicaux autrement qu’en écoutant une simple OST. On offre aux joueurs un jeu de rythme à la fois simple et addictif, réunissant sur une seule cartouche tous les héros de la saga dans un style chibi des plus mignons. L’objectif ? Faire découvrir ou re-découvrir) les plus beaux morceaux de nos jeux préférés sous un nouveau jour, nous en refaisant monter la vibe nostalgique des joueurs que nous sommes. Est-ce que cela marche ? Oh que oui ! Le studio Indies Zero en charge du projet a dû cependant se creuser les méninges, car après un épisode Curtain Call censé être une consécration, et un épisode exclusif aux arcades japonaises, comment justifier l’arrivée d’un nouvel opus ?