Test Theatrhythm Final Bar Line - La musique s'invite en fanfare sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux de rythme, Theatrhythm Final Bar Line est de sortie sur Nintendo Switch et PS4 le 17 février 2023 . Nous avons eu la chance de pouvoir poser nos mains sur le titre plusieurs jours en avance, ce qui nous a permis de découvrir un grand nombres de musiques, ainsi que toutes les bonnes choses que proposent ce jeu. Le tout est à retrouver dans notre test dédié à découvrir dès maintenant dans nos colonnes.

Theatrhythm Final Bar Line, et la série Theatrhythm en règle général, c’est l’occasion pour les amoureux de Final Fantasy (et Square Enix en général) de se replonger dans ces univers musicaux autrement qu’en écoutant une simple OST. On offre aux joueurs un jeu de rythme à la fois simple et addictif, réunissant sur une seule cartouche tous les héros de la saga dans un style chibi des plus mignons. L’objectif ? Faire découvrir ou re-découvrir) les plus beaux morceaux de nos jeux préférés sous un nouveau jour, nous en refaisant monter la vibe nostalgique des joueurs que nous sommes. Est-ce que cela marche ? Oh que oui ! Le studio Indies Zero en charge du projet a dû cependant se creuser les méninges, car après un épisode Curtain Call censé être une consécration, et un épisode exclusif aux arcades japonaises, comment justifier l’arrivée d’un nouvel opus ?