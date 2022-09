TUNIC - Le petit renard en tunique verte enfin annoncé sur Nintendo Switch

A sa sortie, beaucoup de joueurs étaient déçu de voir que le Zelda-Like TUNIC signé FINJI n'était pas disponible sur Nintendo Switch. Avec le dernier Nintendo Direct l'erreur est désormais réparée. Nous avons confirmation que le petit renard à la tunique verte viendra faire un tour sur console hybride à partir du 27 septembre 2022 .

Bravez l’inconnu dans ce jeu d’action-aventure en vue isométrique dans lequel un petit renard va vivre de grandes aventures. Échoué dans un monde en proie au chaos et avec un manuel comme seule aide, il devra arpenter des régions interconnectées pour retrouver les pages débordant d’indices et d’illustrations originales colorées qui lui manquent. Quels secrets enfouis allez-vous trouver sur cette île ? TUNIC sortira le 27 septembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.