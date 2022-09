Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - L'alchimiste repart pour une nouvelle aventure sur Nintendo Switch

Alors que Ryza avait cassé tous les codes de la licence Atelier de Gust et Tecmo Koei, la voici qui revient en chamboulant tout sur son passage une nouvelle fois. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key devient en effet le premier opus ou une alchimiste revient pour la 3ème fois en tant que personnage principal. Cette fois-ci, Ryza et ses compagnons partiront à la découverte d'un archipel mystérieux menaçant leur monde, et devront user de nouvelles mécaniques de gameplay pour venir à bout de l'aventure. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sera officiellement disponible à partir du 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Ryza et ses amis font voile vers un mystérieux archipel apparu non loin de leurs côtes. De vastes paysages forment la toile de fond de cette nouvelle aventure. Explorez librement ce vaste monde et tracez votre voie dans ce RPG coloré. 11 héros de tous horizons pourront rejoindre votre groupe. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sortira le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Et pour ceux souhaitant en apprendre davantage sur le titre, Koei Tecmo vient d'annonce qu'une vidéo de présentation se déroulera ce mercredi 14 octobre 2022 à partir de 14h00 sur leur page Youtube officielle.