Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key repoussé au mois de mars sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour le 24 février sur Nintendo Switch et PS4, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key aura finalement un peu de retard sur le planning. L'information avait été publiée il y a quelques semaines via la page Twitter de Koei Tecmo, indiquant que le RPG sortira finalement avec un petit mois de retard le 24 mars 2023. Ce report est comme d'habitude expliqué par la volonté de l'éditeur et des développeurs de peaufiner le titre afin de donner aux fans de la licence et de la jeune alchimiste l'épisode le plus aboutit de la série. En attendant, nous vous laissons (re)découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023