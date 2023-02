Atelier Ryza 3 dévoile son thème de fin dans une nouvelle vidéo

En attendant la sortie de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sur Nintendo Switch le 24 mars 2023, Koei Tecmo et Gust nous ont préparé une petite surprise. Prenant la forme d'une nouvelle vidéo, cette surprise est le thème de fin du jeu, interprété par suis, le chanteur du groupe Yorushika.

Intitulé « travelers », le thème de fin de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Keypermettra de clore ce troisième chapitre des aventures estivales de Ryza. Suis déclare : « Je suis complètement novice sur cette franchise, mais on m’a demandé de jouer un rôle majeur avec ce morceau final, et j’ai eu la possibilité de chanter une chanson merveilleuse qui réchauffera les cœurs de tout le monde. J’ai hâte de voir comment elle sera perçue par les fans à l’occasion de ce dernier été, à la fin de cette aventure ! »