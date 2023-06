Atelier Ryza - La série dépasse les deux millions d'exemplaires vendus

La série de jeux Atelier Ryza vient de franchir une étape importante en dépassant les 2 millions de jeux vendus. Depuis le lancement de son premier opus, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, en octobre 2019 , la franchise a su conquérir le cœur des fans. Les épisodes suivants, Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée, sorti en janvier 2021 , et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, en mars dernier , ont continué à captiver les joueurs du monde entier jusqu'à attendre la symbolique somme des deux millions de jeux vendus.

Faites-vous partie des fans de cette saga de JRPG ?