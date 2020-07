Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy - Ryza reprend du service sur Nintendo Switch

Après le succès du dernier épisode de la franchise Atelier avec Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout, Koei Tecmo et Gust viennent de créer la surprise en annonçant lors du Nintendo Direct japonais une suite directe au jeu. Baptisé Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, ce nouvel opus proposera pour la première fois dans l'histoire de la licence de retrouver le même personnage principale dans deux titres différents, à savoir la jeune Ryza.

Si nous n'avons pour le moment que le trailer japonais à disposition, montrant au passage quelques nouveautés en terme de gameplay, le trailer européen sera quant à lui dévoilé le 29 juillet à 17 heure.