Atelier Ryza - La série animée s'offre un nouveau trailer juste avant le début de sa diffusion

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout, ou qu'au contraire vous souhaitez le redécouvrir sous un nouveau jour, nous vous rappelons qu'une série animée est actuellement en cours de réalisation par Liden Films. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous. Quant à la date de diffusion, il ne vous reste plus que quelques jours à patienter, l'animé sera diffusé au Japon à partir du 1er juillet 2023 via Aniplex. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à voir apparaître les premières diffusions en VOSTFR sur les plateformes de streaming officielles.