Test - Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée

Sorti le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée nous propose de retrouver la jeune alchimiste Ryza pour une toute nouvelle aventure bien loin de l'île de Kurken du premier opus. Outre le fait de proposer pour la première fois la même héroïne dans un deuxième opus, Atelier Ryza 2 est aussi le jeu de la licence qui se voit bénéficier pour la première fois depuis plus de 10 ans d'un sous-titrage en français. Mais est-ce que les nouveautés proposés dans cet opus le rendront meilleur que son ainé ? Nous vous laissons découvrir la réponse dans notre test dédié.

Suite directe de Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout, Atelier Ryza 2 nous replonge dans la peau de la jeune Reisalin Stout, pour une nouvelle quête visant à améliorer ses talents d’Alchimiste. Simple fille de fermiers rêvant de quitter l’île de Kurken en compagnie de ses amis Tao et Lent en quête d’aventures, elle découvrit par la même occasion les secrets de l’alchimie durant son premier voyage, devenant par la suite une alchimiste accomplie au gré de ses voyages autour de son île.

