Atelier Ryza 3 passe en version 1.5.0 - Toutes les infos

Disponible depuis le 24 mars 2023, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key continue de se mettre à jour grâce aux efforts de GUST et de Koei Tecmo. En cette fin de mois de juin, le titre vient de passer en version 1.5.0 sur Nintendo Switch, ajoutant plusieurs correctifs que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, nous vous laissons également lire notre test dédié juste-ici.

Ajout de l'option Paramètres graphiques aux versions PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. La profondeur de champ peut être modifiée via cette option.

Amélioration de la lisibilité des textes en anglais.

Correction d'un problème qui empêchait le jeu de répondre lors de l'utilisation de la Fatal Drive de Dian dans certaines circonstances.

Correction d'un problème entraînant le plantage du jeu juste avant la transition vers l'écran des résultats de la bataille dans certaines circonstances.

Correction d'un problème entraînant l'échec de la quête "Creating Prototypes" dans certaines circonstances.

Correction d'un problème dans la quête "A Special Gift from Hometown" qui rendait impossible la livraison de l'objet demandé au client dans certaines circonstances

Correction d'un problème dans lequel les descriptions de certaines compétences, effets d'objets et traits différaient de leurs spécifications réelles.

Correction d'un problème où certains objets ne pouvaient pas recevoir correctement les effets affichés sur le Guide.

Correction d'un problème où il était impossible de quitter l'écran de reconstruction d'objet dans certaines circonstances.

Correction d'un problème qui faisait que la musique n'était pas jouée correctement pendant certaines batailles dans certains cas.

Amélioration de la compatibilité avec le nouveau DLC.

Correction de problèmes d'affichage.

Autres ajustements mineurs et corrections de bugs.

Source : Koeitecmoamerica