Atelier Ryza 3 présente de nouvelle mécaniques de gameplay et le retour d'anciens personnages dans un nouveau trailer

Le début de l'année 2023 marquera le retour de la licence Atelier et son alchimiste la plus plébiscitée avec la sortie de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. En attendant les quelques semaines qui nous séparent de la sortie du jeu, KOEI TECMO nous propose un tout nouveau trailer mettant en avant différents éléments, à savoir de nouvelles mécaniques de gameplay, ainsi que le retour de plusieurs personnages des opus précédents. Nous vous laissons découvrir ci-dessous ladite vidéo, ainsi qu'un long récapitulatif. Pour rappel, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est attendu pour le 24 février 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Pour le 25ème anniversaire de la franchise Atelier, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key vous plonge dans le troisième été de Ryza et ses amis afin de profiter de leur vie paisible sur l’île de Kurken. Très vite la bande entend parler d’une rumeur indiquant que de mystérieuses îles sont apparues non loin de là. Plus connues sous le nom des îles de Kark, il semblerait qu’elles aient un effet néfaste sur leur terre natale. Ils décident alors d’enquêter, mais en arrivant au village de Faurre, ils découvrent que d’anciens amis sont retenus en captivité ! Pendant que Ryza se démène pour les sauver, un autre visage familier apparaît sur les lieux, Patricia, la resplendissante épéiste ! Une fois Empel et Lila libérés, les trois personnages décident de se joindre à Ryza afin de découvrir la vérité derrière cette nouvelle menace.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key propose des combats tactiques en temps réel dont les effets et la présentation ont été considérablement améliorés par rapport aux précédents titres de la série. Les joueurs peuvent sélectionner jusqu'à 5 coéquipiers parmi les 11 disponibles et combattre ensemble ! Le nouveau système de transition entre les batailles et l'utilisation de clés fluidifient les combats et rendent l'expérience encore plus dynamique. Avec trois membres de l'équipe placés à l'avant et deux à l'arrière, les joueurs ont la possibilité d'utiliser et de permuter entre de nombreuses compétences. Certains seuils dévastateurs seront activés selon l’ordre des actions de vos amis, tandis que de puissantes clés pourront être équipées et utilisées dans les batailles pour les aider à se défaire des ennemis les plus coriaces. L'utilisation d'une clé renforce un personnage pendant quelques instants tout en réduisant à zéro le délai des actions, ce qui permettra d'utiliser des compétences et d’attaquer en continu !

Les clés peuvent également être utilisées dans le système de synthèse avancé afin d'aider Ryza à créer des objets plus puissants que jamais. À l’aide de matériaux et d’un anneau, Ryza pourra synthétiser des objets spéciaux et utiliser des clés pour monter le niveau de la recette, ce qui aura pour effet d’améliorer la qualité de l'objet, mais aussi d’augmenter le nombre de créations ! Grâce à la nouvelle capacité « Link Morph », Ryza pourra ajouter certains effets aux objets qui ne pouvaient pas en être équipés auparavant, tandis que certains objets disposeront d'un « super trait », permettant la création d'objets encore plus efficaces ! Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, Ryza sera en mesure de se spécialiser encore plus que dans ses précédentes aventures.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key propose également un bonus d'achat anticipé. Toute personne achetant une copie physique ou numérique du jeu dans les deux semaines suivant son lancement pourra télécharger un ensemble spécial de sept costumes Summer Look. Ils seront peut-être disponibles à l'achat à une date ultérieure.