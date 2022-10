Atelier Ryza 3 dévoile 4 compagnons de voyages, dont 3 inédits

Elle est celle qui a permis un regain d'intérêt pour la licence Atelier au Japon et en Occident, et pour la peine, l'alchimiste Ryza s'offrira en 2023 un troisième opus dont elle est l'héroïne principale, une première dans la série ! Alors que nous attendons impatiemment Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key qui sortira officiellement le 24 février 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Gust et Koei Tecmo viennent de nous dévoiler 4 personnages qui rejoindront la jeune alchimiste, dont un que l'on connaît depuis le premier opus :

Federica Lamberti

Dian Farrell

Bos

Kala

Federica Lamberti - Dian Farrell - Kala

Pour en apprendre davantage sur ces 4 personnages, nous vous laissons ci-dessous le long communiqué de Koei Tecmo et Gust.

Tout au long de leur aventure à travers ces îles étranges, Ryza et ses amis vont rencontrer une multitude de marginaux charismatiques qui les aideront dans leur aventure. Le premier personnage qu’ils rencontrent est Federica Lamberti, une femme à la personnalité affirmée et persévérante qui porte un pendentif ressemblant au portail géant que Ryza a aperçu lorsque les mystérieuses îles ont fait leur première apparition. Federica vient de la ville des artisans, Sardonica, où elle est responsable adjointe du syndicat de l’artisanat. Actuellement, la faction Glasswork et la faction Fairystones sont en désaccord et Federica est au milieu de tout cela en tant que responsable adjointe du syndicat, tentant tant bien que mal d’arbitrer leur querelle. Pour réconcilier les factions ennemies, elle décide de voyager avec Ryza et ses amis. Tandis que la quête de nos héros les mène jusqu’au village reculé de Faurre, Ryza rencontre un garçon nommé Dian Farrell qui fait partie d’un groupe militaire connu sous le nom de « Gleaner ». Il s’agit d’un terme qui désigne les guerriers qui collectent des « graines de lumière », la source d’énergie des outils qu’utilisent les habitants du village. Les graines de lumière sont éparpillées à travers les ruines et les collecter nécessite de déterrer les héritages du passé. Dian est écœuré par les « Gleaner » et leur façon de faire, il rejette l’idée de piller les ruines d’un passé qui ne leur appartient même pas. Le garçon décide alors de partir pour une nouvelle vie en rejoignant Ryza dans sa quête. L’ami d’enfance de Ryza, Bos, rejoint également le groupe. Héritier de la famille Brunnen, Bos a grandi jusqu’à devenir lui-même une figure digne et noble. Jusqu’à maintenant, il n’a jamais eu l’occasion de partir en voyage avec les autres, mais il semblerait qu’il se soit tout de même entrainé en secret « pour le jour où ils pourraient peut-être partir à l’aventure tous ensemble ». Il entretenait une relation compliquée avec Ryza et les autres, à cause d’un léger malentendu, mais ils sont maintenant réconciliés, même si sa médisance concernant Ryza et les autres persiste encore parfois. Il rêvait secrètement de partir à l’aventure avec ses amis d’enfance et il s’avère qu’il n’y a jamais eu de mission aussi importante que celle-ci ! Cependant, tous ne sont pas ce qu’ils semblent être de prime à bord, surtout lorsqu’il s’agit de Kala, mi-animal mi-humaine. Kala s’avère être une petite fille, mais en réalité, c’est une Grande Ancienne qui a plus de mille ans. C’est une légende parmi le clan Oren qui semble non seulement savoir quelque chose à propos du mystérieux portail que Ryza a découvert, mais qui en sait également plus que ce qu’elle prétend à propos du « Code de l’univers ».