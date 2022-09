Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key se dévoile avec une nouvelle vidéo de présentation

Tout juste annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key s'est dévoilé un peu plus via une vidéo dédiée de 7 minutes publiée par KOEI TECMO. Pour l'occasion, c'est Junzo Hosoi, manager de Gust et producteur de Atelier Ryza qui vient nous parler plus en détail des nouveautés de cet épisode sorti pour célébrer les 25 ans de la licence Atelier. Malheureusement annoncé sans traduction française en comparaison du second épisode, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sortira sur Nintendo Switch le 24 février 2023 sur Nintendo Switch et sur supports concurrents

Ryza et ses amis profitent de la vie sur Kurken Island quand ils apprennent qu'un mystérieux archipel est soudainement apparu non loin de leurs côtes. Afin de trouver comment sauver leur île, Ryza et ses amis s'embarquent pour leur dernière aventure autour des « origines de l'alchimie ». Une aventure dans un vaste monde ouvert ! Le monde contient de nombreuses cartes interconnectées de manière naturelle. Profitez de cette aventure dans un monde vaste et vivant, l'un des plus grands de la série Atelier. Vous pouvez faire tant de choses avec les clés ! Récupérez diverses clés qui vous serviront lors de l'exploration, de la synthèse ou même des combats. Chaque clé possède un effet différent, servez-vous-en pour profiter au mieux de l'aventure ! Un total de 11 membres d'équipe ! Retrouvez des personnages des jeux précédents, et rencontrez-en de nouveaux qui seront essentiels à l'intrigue. Jouez avec vos membres préférés et profitez de l'aventure !