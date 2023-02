Atelier Ryza 3 dévoile de nouvelles infos et sa cinématique d'introduction

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key va permettre aux fans de la licence de découvrir la jeune Ryza pour une troisième aventure où elle est l'héroïne principale, une première dans la série. En attendant la sortie du jeu le 24 mars 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la cinématique d'introduction du jeu, ainsi que les dernières informations sur le contenu du jeu.

Lors du Taipei Game Show 2023, KOEI TECMO et le studio GUST ont révélé de nouveaux éléments de gameplay pour Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, dont les premiers détails concernant les nouvelles quêtes du monde d’Atelier, en plus des options de création et de cuisine. De plus, KOEI TECMO Europe dévoile la cinématique d’introduction du jeu ainsi que des artworks inédits afin de donner envie aux fans avant la sortie du jeu le 24 mars . Le troisième jeu de la trilogie « Secret » est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.

Dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, les joueurs enquêteront sur un groupe d’îles étranges et exploreront différentes régions tout en essayant d’en découvrir davantage sur le mystère qui menace leur ville natale. Tout au long de leur aventure, ils débloqueront des quêtes générées aléatoirement, mais en rencontreront également de nouveaux types, à savoir les quêtes de Monde. Chacune est spécifique aux régions que nos héros traversent. En les complétant, les joueurs en apprendront plus sur les territoires et les personnages hauts en couleur qu’ils rencontreront tout au long du chemin. Mais attention, terminer ce genre de quête peut avoir un impact sur le terrain sur lequel ils se trouvent, ou même sur les alentours.

Tandis que les joueurs exploreront les différentes régions, ils découvriront des feux de joie un peu partout où l’équipe se reposera et où Ryza pourra cuisiner de délicieuses recettes pour elle et ses amis. Ce nouveau système de cuisine permet aux joueurs d’obtenir des recettes en menant à bien des quêtes, contribuant ainsi à améliorer l’équipe de diverses manières, permettant même d’échafauder de nouvelles stratégies lorsqu’ils feront face à des ennemis trop puissants. Les feux de joie permettent également à Ryza et ses amis de se reposer, changeant l’heure de la journée et donc les ennemis à proximité.

En plus de pouvoir faire leur propre feu de joie, les joueurs pourront également créer leur atelier dans chaque région, ce qui leur servira de bases pour leur aventure. Les ateliers octroient différents effets en fonction du style de construction puisqu’ils pourront choisir parmi trois styles de structures : La base de recherche qui est plus avantageuse pour l’exploration ; Le laboratoire pour les synthèses ; Et la ferme pour la collecte. Les amis de Ryza, dont les préférés des fans, à savoir les Puni, l’accompagneront dans chaque atelier. Les joueurs auront la possibilité de les nourrir et de les élever comme le Puni de leur choix. Leur apparence changera en fonction de la nourriture qu’ils mangeront. Ils pourront même être envoyés à l’aventure afin qu’ils ramènent des matériaux.