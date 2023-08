Les nouveaux projets de la licence Atelier seront dévoilés le 8 août

Entre la sortie de Atelier Ryza 3 qui est une première dans l'histoire de la série, et le retour de Marie, la première alchimiste de la licence dans un remake disponible depuis quelques jours, Koei Tecmo et Gust semblent avoir trouvés une bonne vitesse de croisière pour la licence Atelier. Si vous vous demandez quels sont les futurs projets de la licence, Koei Tecmo vient d'annoncer qu'un live spécial sera proposé le 8 août prochain à partir de 14h00 heure française. Alors nouvel épisode pour une protagoniste, Spin off, ou toute nouvelle alchimiste parée à vivre de nouvelles aventures ? Nous aurons les réponses dans une semaine !