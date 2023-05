Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg se dévoile avec 20 minutes de gameplay

Si vous avez appris à apprécier la licence Atelier de Gust ces dernières années avec ses héroïnes iconiques comme Ryza, Sophie et autre Rorona, la genèse de la licence a commencé en 1997 sur PS2 avec Atelier Marie: The Alchemist of Salburg. Si vous n'avez pas eu la chance de faire le jeu en import à l'époque, pas de panique ! Gust et Koei Tecmo sont de retour en 2023 pour célébrer les 25 ans de la licence avec le remake de ce premier opus, sobrement intitulé Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg. O fficiellement disponible à partir du 13 juillet 2023 en version dématérialisée uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous pouvons découvrir dès à présent une vidéo de gameplay d'une vingtaine de minutes (en Japonais). L'occasion d'apprécier le nouveau style graphique chibi utilisé pour ce remake.