Atelier Marie Remake se fait tirer le portait avec son nouveau mode photo

Dernier épisode en date de la série Atelier, qui est aussi le remake du tout premier jeu de la licence, Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg sortira dans un peu moins d'un mois sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant ces quelques jours qui nous séparent de cette sortie, KOEI TECMO et le studio GUST nous proposent de découvrir quelques nouveautés de cette version. Vous pourrez ainsi profiter du nouveau mode Photo, ainsi que de nouveaux mini-jeux. Pour rappel, Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg sera officiellement disponible à partir du 13 juillet 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si vous souhaitez opter pour une version physique, vous pourrez

Les joueurs peuvent immortaliser leur aventure RPG dans le tout nouveau mode photo. Ici, ils peuvent jouer avec les poses et les expressions de Marie et de ses amis. Les photos prises peuvent ensuite être décorées avec des tampons et d'autres objets, tout en permettant aux joueurs de se rendre dans le "Hall of Memories" pour changer de filtre, de cadre et d'angle de prise de vue.



Le jeu a également été retravaillé pour Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, six mini-jeux amusants et passionnants ont été remaniés pour les plateformes les plus récentes. Il s'agit de Punipuni Hammer, Golden Salmon Search, Catch Those Rats, Apple Rush, Treasure Hunt et Name Collector. Les mini-jeux sont accessibles à partir du menu "Extras" et la réussite de ces mini-jeux récompensera les joueurs avec de nouveaux objets de valeur !