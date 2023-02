Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg - Retour aux sources pour la licence culte de Gust et Koei Tecmo

Afin de célébrer comme il se doit les 25 ans de la licence Atelier, Koei Tecmo et le développeur GUST viennent d'officialiser l'arrivée sur le marché Occidental de Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg. Pour ceux ne connaissant par très bien la licence, il s'agit tout simplement du remake du tout premier jeu de la licence, dans un nouveau style graphique chibi. Le titre sera officiellement disponible à partir du 13 juillet 2023 en version dématérialisée uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch et divers autres supports. A voir si une version physique fera également son apparition en Occident ou à l'étranger.

Pour célébrer les 25 ans de la série Atelier, c'est avec joie que KOEI TECMO et les développeurs de Gust Studios nous dévoilent Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg. Cette version revisitée du titre classique inclut de tout nouveaux graphiques ainsi que de nouveaux éléments pour améliorer votre expérience de jeu. Dans l'Unlimited Mode, les joueurs peuvent désormais prendre leur temps sans l'échéance originale des cinq ans pour passer l'examen de fin d'études. Utile pour profiter tranquillement d'une vie à l'atelier sans avoir à respecter de délais. Des événements sociaux supplémentaires ont également été ajoutés, permettant aux joueurs d'interagir avec les personnages principaux dévoilant de nouveaux aspects du jeu et un charme qui n'étaient pas présents dans le jeu d'origine. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg est en cours de développement et sera disponible en format numérique à partir de cet été sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, et Windows PC via Steam®.