Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg est disponible sur Nintendo Switch

Après un troisième opus dédiée à l'alchimise Ryza, la licence de Koei Tecmo et Gust revient à ses origines avec la sortie de Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg. Version remaniée du premier opus sorti sur PS1 en 1997, nous pouvons redécouvrir sous en nouveau jour l'opus d'une licence vieille de 26 ans. Pour fêter la sortie du jeu, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous. Et si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, notre test dédié est disponible juste-ici.

Dans Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, les joueurs retrouvent Marie, une étudiante en difficulté à l'Académie royale de magie, dont le professeur lui prête un atelier d'alchimie pour son prochain examen de fin d'études. Le but ultime de Marie est de créer en cinq ans un objet qui satisfera son professeur, mais pour cela, elle devra améliorer ses compétences en alchimie, rassembler des matériaux, gagner de l'argent pour acheter des livres de référence et des outils, ainsi qu'engager des aventuriers. C'est au joueur de décider par où commencer, car il pourra naviguer à son propre rythme dans cette aventure insouciante, le but ultime étant d'obtenir le diplôme de l'académie.

Cette version moderne du jeu classique comprend de tout nouveaux graphismes, de nouvelles illustrations en 2D et d'adorables modèles de personnages de style "chibi". Tout en conservant la simplicité et la flexibilité du jeu original, Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg introduit également un tutoriel, des indices utiles via les "Tâches du Professeur Ingrid", et un mode illimité pour une aventure insouciante.

De plus, les joueurs peuvent désormais découvrir des événements supplémentaires fraîchement écrits pour un scénario complètement nouveau où ils peuvent apprendre des détails intimes sur les personnages qui n'étaient pas dans l'histoire originale. Les joueurs peuvent également gagner des récompenses en terminant les six mini-jeux amusants et passionnants, remodelés pour les dernières plateformes, et immortaliser leur aventure avec le tout nouveau mode photo.