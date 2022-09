Bob l'éponge: The Cosmic Shake se dévoile un peu plus sur Nintendo Switch

Il vit dans un ananas au fond de la mer, mais aujourd'hui Bob l'Eponge était bien présent à l'occasion du Nintendo Direct pour nous présenter son prochain titre Bob l'Eponge: The Cosmic Shake. Nouveau jeu aventure plateforme en 3D vous faisant visiter de nouveaux mondes imaginaires, letitre sera disponible courant 2023 sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Cette fois, les ennuis commencent quand Bob l'éponge et Patrick font un vœu qui défait le tissu même de la réalité. Dans ce jeu de plateformes/aventures en 3D, vous visiterez sept mondes imaginaires tels que la jungle préhistorique ou la prairie des méduses de l’ouest sauvage. Utilisez toutes sortes de techniques déjantées, enfilez plus de 30 costumes F.U.N.tastiques et rencontrez vos habitants de Bikini Bottom préférés avec les voix des acteurs de la série TV d’origine ! Bob l'éponge: The Cosmic Shake viendra se mouiller l’an prochain sur Nintendo Switch.