Patrick Super Star, le jeu : le meilleur ami de Bob l'Eponge fait son Breath of The Wild

Si vous êtes fan de la série animée Bob l'éponge, vous connaissez forcément, Patrick l'étoile de mer qui depuis quelque temps à même droit à sa propre série animée, Patric Super Star. Et justement, il semblerait qu'après la série, Patrick ait le droit à son propre jeu vidéo : Patrick Super Star, le jeu.

Alors ce n'est pas encore officiel mais d'après les leaks publiés sur les réseaux sociaux, Patrick Super Star, le jeu serait un jeu en monde ouvert basé sur la physique laissant une grande liberté aux joueurs comme un certain The Legend of Zelda Breath of The Wild. Bon, le jeu serait édité par Outright Games qui a déjà quelques petites "perles" à son actif et il faudra donc patienter pour voir ce que cela donne.

Toujours d'après les fuites, Patrick Super Star, le jeu serait prévu sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch, probablement à la rentrée. Alors "prêts les enfants ?"

« Fans de Patrick, votre heure est venue – et Bikini Bottom est votre terrain de jeu en monde ouvert ! Vous pouvez sauter en parachute avec juste un parasol (ou rien du tout), chercher un trésor enfoui dans la décharge ou libérer votre rage dans la salle de colère de Mme Puff. Utilisez presque tous les objets que vous trouvez, du souffleur de récifs au pot de peinture, pour rendre le monde plus Patrick. Et relevez des défis que seul Patrick tenterait, mis en place par Bob l'éponge, Sandy Cheeks, M. Krabs et bien d'autres. Alors devenez la star du spectacle, mettez vos idées les plus folles en pratique et profitez du chaos basé sur la physique qui se déroule tout autour de vous ! »

NEW SPONGEBOB PLATFORMER LEAKED REAL GAMING IS BACK pic.twitter.com/myCikpqpbF — Not Josh (@joshnamesnotjo1) July 31, 2024

Source : Nintendolife