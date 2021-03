Nintendo rappelle que The Legend of Zelda : Skyward Sword a introduit des éléments de gameplay repris ensuite dans Zelda : Breath of The Wild

Suite au dernier Nintendo Direct dont vous pouvez retrouver toutes les infos ICI et notre debrief LA, on sait que le prochain Zelda à sortir sur Nintendo Switch sera The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Remaster HD du Zelda de la Wii, le jeu devrait quasiment être identique au jeu d'origine si ce n'est qu'il sera cette fois possible de jouer aussi de façon classique, au stick et aux boutons (voir détails ICI) Il faut se souvenir qu'initialement sur Wii, Zelda : Skyward Sword n'était jouable qu'avec le couple Wiimote Nunchuck, le gameplay étant entièrement conçu pour mettre en valeur les commandes à détection de mouvements de la petite console blanche. D'ailleurs, à l'époque de sa sortie en 2011, c'est un point qui avait divisé les joueurs entre ceux qui trouvaient que le gameplay était très immersif et ceux qui au contraire le trouvait excluant (voire exténuant.) Au moins cette nouvelle édition permettra de réconcilier tout le monde et de peut-être redécouvrir plus calmement, un Zelda souvent mal considéré.

Zelda : Skyward Sword est un jeu qui déjà, avant Zelda Breath of The Wild avait cherché à revoir les conventions qui régissent la saga mais avec un parti pris radicalement inverse. Le jeu proposait ainsi des zones plus petites mais beaucoup plus denses s'étalant sur plusieurs niveaux et indépendantes les unes des autres (en fait reliées par le Ciel) demandant souvent d'y retourner pour les arpenter et les découvrir autrement, peu de villages et de PNJ et peu de sous-quêtes mais des donjons riches à parcourir deux fois et des boss imposants pouvant être terrasser de plusieurs façons. Le jeu était en outre très dirigiste avec une intrigue se déroulant au fur et à mesure et prenant carrément le joueur par la main. Il ne développait pas d'aspect contemplatif, ou très peu, se débarrassant même du cycle jour-nuit automatique... Finalement, Nintendo fera tout l'inverse avec Zelda Breath of The Wild en revenant au contemplatif, et en ouvrant l'espace au maximum, allant même jusqu'à sacrifier l'intrigue pour laisser une liberté totale aux joueurs.

Il n'empêche que Zelda Breath of The Wild reprend malgré tout quelques nouveautés initiées par The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et Nintendo veut le faire savoir. Déjà lors de l'annonce de l'arrivée de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Switch, Nintendo avait évoqué cette filiation incitant les nouveaux joueurs ayant découvert Zelda avec Breath of The Wild à tenter l'expérience Skyward Sword HD. La firme au plombier en rajoute une couche sur son compte Twitter officiel en rappelant que la jauge d'endurance, l'amélioration de l'équipement et l'utilisation de la Paravoile proviennent de Zelda : Skyward Sword. Des éléments qui effectivement relient les deux jeux même s'ils ont été améliorés et surtout bien mieux intégrés au gameplay de Breath of The Wild.

Il n'empêche que pour tous les fans de Zelda, nouveaux comme anciens, la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch est un évènement à ne pas manquer. On aura évidemment le temps d'en reparler d'ici la sortie du jeu, le 16 juillet prochain.