Sifu s'apprête à chahuter la Nintendo Switch

Second jeu des français de chez Sloclap (après un Absolver en ligne) Sifu s'apprêter à venir mettre des raclées sur Nintendo Switch dès le 8 novembre . D'ores et déjà précommandable sur l'eShop au prix de 39,99 euros, Sifu aura le luxe de s'offrir aussi une version physique collector qui répondra au doux nom de Redemption Edition et celle-ci comprendra :

Le jeu

Un Steelbook

Trois lithographies

Un pendentif

Une figurine

La Bande son en édition digitale

Un artbook de 160 pages

Allez-vous craquer pour le jeu de combat à mains nues de cette fin d'année sur Nintendo Switch ? Sa bande-annonce pourrait finir de vous convaincre de reprendre les armes pour venger votre famille.