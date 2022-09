Sifu présente ses différentes éditions physiques sur Nintendo Switch

Alors qu'il a été annoncé lors du Nintendo Direct de ce 13 septembre, Sifu ne fera pas les choses à moitié pour sa sortie sur Nintendo Switch. Microids vient en effet de confirmer en partenariat avec le studio Sloclap les différentes versions physiques qui seront proposées pour la sortie du jeu le 8 novembre 2022 :

Et pour ceux étant déjà passé à la caisse pour SIFU lors de sa sortie sur consoles concurrentes, Microids a également pensé à vous avec le Redemption Set proposant uniquement les goodies, sans le jeu.

A propos de Sifu

Sifu reprend à son compte l’intensité vibrante des classiques du film de kung-fu, avec des combats bruts et réalistes. Le jeu raconte l’histoire d’un(e) jeune apprenti(e) ayant passé sa vie entière à s’entraîner pour venger sa famille, brutalement tuée par une mystérieuse escouade d’assassins.

Le gameplay unique de Sifu trouve son essence à la croisée des chemins de deux genres populaires et établis, mélangeant l’intensité et le frisson intemporels des beat’em up avec la grande liberté des jeux d’action en 3D à la troisième personne. Dans une cité chinoise fictive, vous lèverez le voile sur un mystère ancien à travers une série d’affrontements périlleux qui mettront vos talents à rude épreuve, jusqu’à leur limite. Pour renverser cette situation désespérée, il vous faudra compter sur votre maîtrise du kung-fu, mais aussi sur un pendentif magique qui redonne vie en cas d’échec. La contrepartie n’est pas anodine, puisque vous vieillirez significativement à chaque résurrection : le temps sera le prix à payer de votre vengeance.

Le style visuel unique « fait à la main » du jeu renvoie aux grands classiques du film de kung-fu, où la vengeance et la rédemption s’entremêlent pour se fondre dans le gameplay exigeant de Sloclap, dont l’expertise en matière d’arts martiaux n’est plus à prouver. Sifu offre une approche ludique unique du kung-fu pour une aventure solo renversante ; un véritable voyage initiatique.